МВД запустило единую систему розыска угнанных машин в Центральной России

МВД разворачивает систему розыска авто и электронного обжалования штрафов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД запустило на территории Центрального федерального округа систему "Паутина", с помощью которой полиция сможет отслеживать угнанные автомобили, сообщили представители ведомства газете "Коммерсантъ".

Также сообщается, что МВД перевело на новое программное обеспечение центры автоматизированной фиксации административных правонарушений. Теперь ПО поможет в предупреждении и раскрытии дел об угонах и хищениях машин, а также в розыске скрывшихся с места ДТП автомобилей.

В МВД "Коммерсанту" заявили, что система "Паутина" поможет перевести ЦАФАП в автоматический режим работы. Компоненты новой системы помогут в работе системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг. Поправки о новой схеме обжалования штрафов в КоАП вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

В ЦОДД отметили, что за пять лет работы центров автоматизированной фиксации административных правонарушений ежегодный показатель по угонам снизился в Москве с 8,7 тысячи до 1,6 тысячи. Система помогает контролировать перевозчиков и получать "матрицу корреспонденций, чтобы понимать, как передвигаются люди и автомобили" в 16 регионах Центральной России.

К декабрю 2021 года систему "Паутина" планируют внедрить в нескольких десятках других регионов.

Ранее полиция могла получить фото машины только в момент нарушения, а система "Паутина" предоставит доступ к фотографиям автомобиля со всех проездов, чтобы проанализировать их. Программа не позволит удалять снимки из системы.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что в России с 1 апреля 2021 года вступили в силу новые правила сдачи экзамена для получения прав.