Чехия призвала НАТО выступить с совместным заявлением по России Фото: REUTERS

Чехия обратилась к союзникам по НАТО с просьбой провести встречу в конце текущей недели для обсуждения скоординированных шагов в ситуации с Россией. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел республике.

«Чешская Республика попросила своих союзников провести ещё одну встречу Североатлантического совета … для обсуждения других возможных скоординированных шагов», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter внешнеполитического ведомства.

В министерстве указали на то, что причастность агентов российской спецслужбы ГРУ к взрыву в чешской деревне Врбетице представляет собой недопустимое нарушение государственного суверенитета и национальной безопасности республике, что требует принятия необходимых ответных мер.

Напомним, в субботу, 17 апреля, власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Как писал сайт kp.ru, глава МИД Чехии Ян Гамачек раньше сообщил о планах обратиться к партнерам по Европейскому союзу и НАТО c просьбой выслать российских дипломатов.