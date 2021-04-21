Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом.

«Сбережение народа России – наш высший интерес», - заявил российский лидер, указав на то, что этим приоритетом определятся все положения обновления конституции.

Глава государства отметил, что семья, дружба, взаимовыручка и сплоченность в России вышли на первый план, страна всегда будет защищать эти ценности.

«Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают, сделали нас сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», - отметил президент.