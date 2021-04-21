Путин: Все пособия должны выплачиваться в режиме одного окна

Все федеральные пособия, будут выплачиваться в режиме одного окна. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, комментируя выплату алиментов, отметив, что система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком.

«Без беготни, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка», - заявил российский лидер.

Кроме того, российский лидер предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц, а больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100 процентов от заработка уже в 2020 году.

Путин также предложил выплату по 10 тысяч рублей на всех школьников, а также распространить выплату в 10 тысяч рублей на будущих первоклассников. Глава государства отметил, что выплату необходимо провести в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу.