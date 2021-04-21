Путин объявил о выплатах для детей в неполных семьях

Путин объявил о новых выплатах на детей
Фото: REUTERS
С 1 июня 2021 года детям от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата 5650 рублей в среднем. Об этом сообщил Владимир Путин.
Кроме того, российский лидер предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц, а больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100 процентов от заработка уже в 2020 году.
Путин также предложил выплату по 10 тысяч рублей на всех школьников, а также распространить выплату в 10 тысяч рублей на будущих первоклассников. Глава государства отметил, что выплату необходимо провести в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Путин назначил выплату 5 тысяч рублей педагогам из колледжей и техникумов
Президент предложил распространить выплаты на педагогов среднего профессионального образования (подробности)
Путин: Больничные по уходу за ребенком будет оплачиваться в размере 100%
Речь идет о больничных по уходу за детьми в возрасте до семи лет включительно (подробности)
Путин объявил о выплате по 10 тысяч рублей на всех школьников
Пособие также получат семьи, где есть ребёнок, который готовится к поступлению в школу (подробности)
Путин объявил о выплатах для беременных
В среднем по стране размер такой выплаты составит 6 350 рублей в месяц (подробности)