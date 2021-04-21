Более половины россиян выступили против введения ковид-паспортов

Большинство россиян выступают простив введения ковид-паспортов Фото: из открытых источников

Большинство россиян заявили, что не поддерживают идею введения ковид-паспортов в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

При этом исследование показало, что со временем число противников такого документа растет. Так, сейчас против ковид-паспортов выступают 62% опрошенных, тогда как в начале 2021 года этот показатель составлял 59%.

При этом безоговорочно одобряют идею только 13% россиян, передает RT.

Отмечается, что россияне, которые уже сделали прививки от коронавируса, чаще остальных голосовали за введение ковид-паспорта. А вот среди граждан, которые только планируют пройти вакцинацию 23% выступают за такой паспорт, 42% — против.

Среди тех, кто не хочет делать прививку лишь 5% голосовали за инициативу, большинство же (75%) против ковид-паспортов, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что в Центре им. Гамалеи разработали вакцину от коронавируса в интраназальной форме. Зарегистрировать новый препарат в России планируется к концу текущего года, передает ФАН.