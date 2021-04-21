Путин: власти не будут директивно устанавливать цены на продовольствие Фото: REUTERS

Власти в России не будут директивно устанавливать цены на продовольствие. Задача правительства государства – формировать рыночные условия для долгосрочной стабилизации цен на продукты. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

- Никто не говорит, что мы директивные цены устанавливать будем, не надо тень на плетень наводить, - подчеркнул глава государства.