Путина возмутили современные учебники по истории: "Как будто не про нас"

Владимир Путин Фото: REUTERS

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путина признался, что его возмущают некоторые современные учебники. Как он отметил, в некоторых из них сказано про второй фронт, но ни слова про Сталинград.

«Очень важно, чтобы для молодежи ориентиром в жизни служили победы и судьбы наших предков и современников. У ребят должна быть возможность в передовых форматах с нашими достижениями», - заявил российский лидер.

По его словам, когда он открывает современные школьные учебники, с «удивлением» видит, что там написано. «Как будто не про нас. Все что угодно написано. Бывает и что про Сталинградскую битву не сказано», - заявил он.

Кроме того, Путин анонсировал выделение 24 миллиардов рублей в течение предстоящих трех лет для обновления домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности, в исторических городах России, а также поручил перезапустить на современной цифровой платформе общество «Знание», которое, как он отметил, «в последние годы вроде существует, но его никто не замечает».