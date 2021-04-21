Путин назначил выплату 5 тысяч рублей педагогам из колледжей и техникумов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил распространить выплаты за классное руководство на педагогов в сфере среднего профессионального образования. Об этом российский лидер сообщил, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

- С прошлого года классные руководители получают надбавку к зарплате. Однако педагоги среднего профессионального образования жалуются, что их обошли вниманием. Эта несправедливость будет устранена. Доплата составит пять тысяч рублей для кураторов педагогов из техникумов и колледжей, - сказал глава государства.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.