Путин: Получил прибыль за счет природы - убери за собой. Нужно действовать жестко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин поручил ускорить принятие закона, согласно которому собственники предприятий будут финансово отвечать за нанесенный природе ущерб. В ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию глава государства отметил, что необходимо заботиться о вопросах климата, снизить выбросы парниковых газов.

- Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность владельцев предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промышленных площадок. Получил прибыль за счет природы - убери за собой! Здесь нужно действовать жестко, - подчеркнул Владимир Путин.

Этот же принцип, по словам российского лидера, должен в полной мере работать и в сфере с обращениями с отходами. Глава государства отметил, что Росприроднадзор и другие ведомства, которые контролируют данную сферу, должны выполнять возложенные на них задачи.

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.