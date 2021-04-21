Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал сократить срок оформления визы для иностранцев до четырех дней. Об этом он заявил во время своего выступления с речью к Федеральному собранию.

По мнению главы государства, осуществлять выдачу виз можно в электронном виде.

- Задача конкретная - чтобы из большинства стран можно было дистанционно без лишних формальностей всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию, - отметил глава государства.

Путин также добавил, что Россия остается гостеприимной и радушной страной. Российский президент заверил, что при появлении возможности будет возобновлен туризм из-за рубежа.

Напомним, 21 апреля 2021 года Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Там он обозначил ключевые моменты, на которые необходимо обратить внимание. Также президент объявил о выплатах для семей с детьми, сообщил о продлении кешбека за поездки россиян на отдух внутри страны и других мерах поддержки бизнеса и граждан.