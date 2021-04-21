Путин: За два года в вузах откроется 45 тысяч бюджетных мест

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За два года в вузах откроется 45 тысяч бюджетных мест. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, отметив, что не менее 70 процентов из них будут открыты в регионах, где, по его словам, нужны выпускники.

«В предстоящие два года откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест … Не менее 70 процентов из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники», – сказал российский лидер.

Глава государства также анонсировал гранты для вузов в размере 100 миллионов рублей и больше, которые можно будет использовать для открытия студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов, а также обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. Финансирование получат не менее 100 вузов в регионах.

Как писал сайт kp.ru, Путин также объявил о выплатах для детей в неполных семьях, платить нуждающимся беременным женщинам, а больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100 процентов от заработка уже в 2020 году.