Путин поручил принять допмеры поддержки малого и среднего бизнеса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в стране, в том числе кредитные, налоговые и по расширению сбыта. Об этом глава государства сообщил, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

- В минувшем году мы направили беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики, сохранив более пяти миллионов рабочих мест. Эта программа сработала, но именно потому, что бизнес проявил ответственность. В течение месяца необходимо представить дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, - отметил Владимир Путин.

Президент уточнил, что правительство должно представить такие меры поддержки, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты и расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных государственных компаний.

Глава государства отметил, что в прошлом году для предпринимателей снизили страховые взносы с 30% до 15%. Сейчас эта мера будет применяться на постоянной основе.