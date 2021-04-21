Путин: Россия должна быть готова за 4 дня разработать тест-системы от новых заболеваний

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна должна быть готова за короткие сроки разработать тест-системы для определения новых заболеваний.

- В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырёх дней, именно в течение четырёх дней, разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к её массовому производству, - заявил Путин во время своего выступления с посланием к Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.

Также российский лидер обозначил сроки по достижению поставленной задачи - до 2030 году. Однако, "чем раньше мы это сделаем", тем лучше, отметил глава государства.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что российские ученые первыми в мире создали вакцину от коронавирусной инфекции. На данный момент в стране созданы и официально зарегистрированы три вакцины от covid-19 - "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени Чумакова РАН.