Путин: надо обеспечить устойчивую и стабильную государственно-политическую систему

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необходимо обеспечить устойчивую и стабильную государственно-политическую систему. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, указав, что такой цели можно добить за счет патриотического настроя общественно-политических сил. По его словам, это особенно важно в период подготовки выборов в Госдуму.

«Хочу поблагодарить все конструктивные общественные силы страны за ответственный и патриотический настрой в сложный период эпидемии. Это позволило нам вместе обеспечить устойчивость, стабильность государственной и политической системы России … Это важно всегда, но особенно в период подготовки выборов в Госдуму, другие органы власти. ", - отметил глава государства.

Российский лидер указал на «конкурентную политическую борьбу», которая будет сохраняться, отметив, что в связи с этим предстоит большая работа, поэтому призвал сохранить такой настрой.