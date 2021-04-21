Путин рассказал о кредитах для поддержки регионов

Путин объявил о предстоящей реструктуризации коммерческих кредитов регионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До 1 июля 2021 года правительство должно представить предложения по повышению самостоятельности регионов и повышению их финансовой устойчивости, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию.

Президент также отметил, что часть коммерческого долга регионов, превышающая 25% собственных доходов субъекта, будет реструктурирована. Эти банковские ссуды будут замещены бюджетными кредитами на срок до 2029 года.

- Прежде всего регионам нужно помочь с высоким уровнем коммерческой задолженности, - отметил глава государства.

Владимир Путин также отметил, что больше инфраструктурных кредитов смогут получить регионы, у которых меньше кредитов в общем.

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