Путин заявил о строительстве более тысячи новых школ в России к 2024 году

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин анонсировал строительство более тысячи новых школ в стране.

По его словам, к 2024 году учебные заведения в разных регионах государства смогут принять в своих стенах более миллиона учеников.

- До конца 2024 года построим ещё не менее 1 300 новых школ, в которых смогут учиться больше миллиона ребят. Кроме того, за четыре года закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов. Все школьные автобусы должны быть современными и безопасными, - сказал Путин 21 апреля во время выступления с посланием к Федеральному собранию.

Также российский лидер объявил о новых выплатах на детей. Теперь с 1 июня 2021 года детям от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата 5 650 рублей в среднем. При этом Путин отметил необходимость отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывает ребенка.