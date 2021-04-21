Путин о помощи регионам: давайте поработаем ритмично и четко

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин предложил помогать регионам поработаем ритмично и четко, отметив, что это надо делать своевременно.

«Правительство должно помогать регионам, а не отбрасывать идеи ... Давайте работать ритмично и чётко … Своевременно надо всё делать, готовить надо эти проекты (инфраструктурные), не прибегать надо с картинками в правительство», - заявил российский лидер в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что правительство России в то же время должно «быстро перерабатывать» инфраструктурные проекты, а также помогать регионам, если они где-то «не справляются» с этой задачей.

«Помочь надо коллегам, а не отбрасывать в корзину. … Некоторые не могут сделать так, как вы требуете. Помогите им, и тогда работа пойдёт», - сказал он

Российский лидер отметил, что регионам будут помогать, если там будут созидательные проекты. Он указал на необходимость снизить долговое бремя. По его словам, весь объем коммерческого долга превышающий 25 процентов доходов субъекта будет замещен бюджетными кредитами со сроками погашения до 2029 года.