Владимир Путин Фото: REUTERS

Владимир Путин объявил о создании президентского фонда культурных инициатив. Об этом глава государства заявил 21 апреля.

- Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе профинансируем более полутора тысяч креативных команд, - сказал президент во время выступления с посланием к Федеральному собранию.

Российский лидер также предложил в ближайшие три года дополнительно направить 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности. по его мнению, это еще одно крайне важное направление, которому важно уделить внимание.

Кроме этого, глава государства анонсирован новые выплаты для детей, которые воспитывают родители-одиночки. Так, уже с 1 июня 2021 года детям от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей в среднем.