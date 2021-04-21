Путин: Чем больше будем строить, тем доступнее станет жилье для россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин отметил необходимость строить больше жилья в России для повышения его доступности. Глава государства, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля, отметил, что строительная отрасль во время пандемии коронавирусной инфекции сработала без сбоев.

- Необходимо строить больше жилья. Чем больше будем строить, тем доступнее станет жилье для россиян. Нужно ежегодно вводить до 120 миллионов квадратных метров, - отметил президент России.

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.