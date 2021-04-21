Путин: люди не должны платить за подведение газа к населенным пунктам

Владимир Путин Фото: REUTERS

Люди не должны платить за подведение газа к населенным пунктам. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что правительству необходимо отработать все детали со всеми структурами.

«За подводку газа непосредственно до границ участка люди платить не должны», – заявил российский лидер в ходе своего послания Федеральному собранию.

Глава государства поручил правительству и регионам России разработать соответствующий план газификации субъектов страны.

«Нельзя забывать о насущных, повседневных заботах граждан. Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа газу по непонятным для людей причинам не имеют … Правительству нужно отработать все детали со всеми структурами, чтобы не было сбоев», - заявил российский лидер, говоря про прокладку газа для россиян.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего выступления глава государства предложил помогать регионам поработаем ритмично и четко, отметив, что это надо делать своевременно. При этом Путин регионам будут помогать, если там будут созидательные проекты. Он указал на необходимость снизить долговое бремя.