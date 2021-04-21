Путин поручил компенсировать половину стоимости детских путевок в лагеря

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин поручил компенсировать 50% от стоимости путевок в детские лагеря. Об этом он заявил во время выступления с посланием к Федеральному собранию.

- Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь, - сказал Путин.

Российский лидер также добавил, что необходимо, чтобы как можно больше граждан смогли укрепить и поправить свое здоровье в санаториях и на курортах страны. В связи с чем он предложил принять меры по продлению программы кешбека для россиян с возвратом средств до 20%, путешествующих внутри страны.

Кроме этого, во время своего выступления Путин заявил о новых выплатах для детей. Так, 1 июня 2021 года детям от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата 5650 рублей в среднем.