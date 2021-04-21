Путин: Запад никак не отреагировал на попытку убийства Лукашенко

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад никак не отреагировал на попытку госпереворота Беларуси и убийства президента Александра Лукашенко.

- Все делают вид, что вообще ничего не происходит, - отметил Путин во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному Собранию.

Он также заявил, что "практика госпереворотов, в том числе убийства высших должностных лиц - это уже слишком".

- По сути велась подготовка в массированной кибератаке. Видимо, недаром западные коллеги отказывают от многочисленных предложений России наладить диалог в сфере кибербезопасности. А что бы было, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята? Никто об этом не думает. Так же, как и никто не думал о перевороте на Украине, - добавил российский президент.

Сайт KP.ru вел прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному Собранию.