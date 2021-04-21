Путин сообщил о программе льготных кредитов для турбизнеса

В России будет запущена программа льготных кредитов для туристического бизнеса. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, отметив, что ставка составит 3-5 процентов.

По его словам, благодаря этой программе новый импульс получат целые туристические кластеры. «Получится обновить маршруты золотого кольца, раскрыть потенциалы малых городов, курортов Крыма и Тихоокеанского побережья», - отмтеил российский лидер.

Глава государства назвал Россию радушной страной, открытой «для настоящих друзей», напомнив, что происходило в период Чемпионата мира по футболу. Президент заявил, что государство снимет ограничения «как только будет возможность».