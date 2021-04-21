Путин о России: Вокруг Шерхана крутятся мелкие Табаки, подвывают. Все как у Киплинга

Выступление президента с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, говоря о нападках на Россию, вспомнил Киплинга и назвал его "великим писателем".

- Вокруг Шерхана крутятся мелкие Табаки. Подвывают, чтоб задобрить своего суверена. Киплинг - великий писатель, - заявил глава государства, выступая с посланием к Федеральному Собранию.

Он также заявил, что Россия сама будет определять, где находится "красная черта" в решениях, принятых другими государствами в отношении РФ.

- Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией "красную черту", а где она будет проходить — мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Организаторы любых провокаций, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели, - подчеркнул Владимир Путин.

Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному Собранию.