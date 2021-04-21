Путин пообещал быстрый и жесткий ответ на "сжигание мостов"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что наша страна хочет добрые отношения со всеми участниками международного общения. Об этом глава государства сообщил во время выступления с речью для Федерального собрания.

- Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но мы видим, что происходит в реальной жизни, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, - сказал Путин.

Также он отметил, что российская сторона не намерена "сжигать мосты".

- Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость... должен знать, ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким, - заявил российский президент.