Путин: межконтинентальная ракета "Сармат" поступит на вооружение в 2022

Владимир Путин Фото: REUTERS

В ходе обращения Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о развитии российской армии.

По его словам, к 2024 году доля современного оружия составит 76 процентов, а в ядерной триаде - превысит 88 процентов. Как отметил глава государства, на боевом дежурстве уже находятся новейшие виды вооружений, среди которых «Авангард», «Пересвет», а скоро в войска поступит «Сармат».

«Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году», - заявил российский лидер.

Кроме того, продолжается работа над «Буревестником» и «Посейдоном».

«В полном соответствии с планами развития Вооруженных сил идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Посейдон", "Буревестник" и другие системы», - добавил глава государства.