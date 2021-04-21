Москалькова: Навальный получает всю необходимую терапию

Татьяна Москалькова. Фото: Алексей ОСИПОВ

В минувший вторник, 20 апреля, Алексея Навального, посещали врачи, серьезных рисков для его здоровья нет. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, блогера посетили четыре врача не из системы ФСИН, и серьезных опасений нет. Как она отметила, согласно ее данным, навальный получает всю необходимую терапию, ему ставят капельницы.

«Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно, с его согласия капельницы, состоящие из питательных смесей. Пока никаких серьезных опасений в этом заключении я не нашла со стороны властей», - российской лидер.

Напомним, 2 февраля текущего года московский суд постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на реальный – на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима – из-за неоднократного нарушения осужденным условия испытательного срока. Блогер отбывает свое наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области.