Аналитик предсказал биткоину «хорошее будущее»

Эксперт не рекомендовал вкладывать деньги в биткоин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биткоин ждет «хорошее будещее». Такое мнение выразил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. При этом он заявил, что сейчас вкладывать деньги в криптовалюту он бы не советовал. Специалист считает, что лучше дождаться, когда биткоин будет вовлечен в фондовую биржу.

«Не стоит вкладываться в биткоин, пока с ним не играют крупные фондовые биржи, пока с ним не играют серьезные компании капитализированные. Я не знаю эмитентов, не знаю объемов этих биткоинов, идет полная анонимность, волатильность сегодня 40% вверх, а завтра 40% вниз», - цитирует аналитика NEWS.Ru.

Специалист также добавил, что сейчас в биткоин вкладываются только авантюристы, 80% из которых проигрывает, поскольку поведение такой валюты непредсказуемо.

Напомним, в минувшие выходные после рекордной стоимости в 64 тысячи долларов за биткоин криптовалюта резко обрушилась почти на 12% и достигла уровня в 54 тысячи. Такая непредсказуемость в поведении биткоина озадачила инвесторов, передает телеканал «360».