Путин поручил подготовить программу по снижению бедности семей с детьми к 1 июля 2021 Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны подготовить программу по снижению уровня бедности семей с детьми, а также отдельно поддержать родителей-одиночек. Об этом глава государства заявил в среду, 21 апреля, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

- Поручаю кабинету министров к 1 июля текущего года подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Отдельно следует поддержать семьи, в которых мама или папа в одиночку воспитывают детей, - подчеркнул российской лидер.

Напомним, Владимир Путин сегодня объявил, что с 1 июня этого года детям в возрасте от восьми до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей. Кроме того, президент России предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц

Полную стенограмму обращения Путина к Федеральному собранию можно прочитать тут.