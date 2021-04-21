В МИД России вызван замглавы американского посольства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 21 апреля, в Министерство иностранных дел России вызван заместитель главы американского посольства в Москве.

«Сегодня в МИД РФ вызван замруководителя американского посольства», - приводит ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 20 апреля, стало известно посола США в Москве Джон Салливан на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для проведения консультаций с представителями Белого дома, однако вернется в Россию «в ближайшие недели». Как отметили в Кремле возвращение дипломата будет зависеть от «целесообразности». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на то, что на сегодняшний день отношения двух стран находятся в низшей точке.

Незадолго до этого, после введения Вашингтоном санкций в отношении Москвы Министерство иностранных дел России вызвало американского посла на «тяжёлый разговор», который состоялся 15 апреля.