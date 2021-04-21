ВВС США провели полет в закрытом районе у берегов Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 21 апреля, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел длительный разведывательный полет у берегов Крыма, где до 24 апреля введено ограничение на полеты воздушных судов. Об этом следует из данных западных авианаблюдателей.

Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), воздушное пространство высотой до 19 тысяч метров над югом Крыма, от Севастополя до Феодосии, прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от полуострова было объявлено временно опасным для полетов.

По имеющимся данным, дрон ВВС США вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, и выполнял полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тысяч метров, пролетев вдоль берегов Краснодарского края.

Беспилотник Global Hawk используется для ведения стратегической воздушной разведки в течение длительного времени. Аппарат способен совершать обзор больших территорий, а также осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением. Стоимость беспилотника оценивается до 140 млн долларов. Час полета такого аппарат обходится в 31 тыс. долларов.