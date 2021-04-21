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Политика21 апреля 2021 15:11

Дмитрий Песков о подготовке послания: Никакой тайной работы не велось

Подготовка проходила под строгим запретом разглашать информацию
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков рассказал, что во время подготовки послания Путина Федеральному собранию никакой тайной работы не было

Дмитрий Песков рассказал, что во время подготовки послания Путина Федеральному собранию никакой тайной работы не было

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время подготовки послания Владимира Путина Федеральному собранию не велось никакой тайной работы.

- Конечно же никакой тайной работы не велось. Все оставалось до дня оглашения послания. Не будет секретом - был брифинг, но под строгим эмбарго, под запретом раскрывать информацию, — приводит kp.ru слова Дмитрия Пескова в эфире Радио "Комсомольская правда".

Пресс-секретарь рассказал, что был брифинг, но под строгим запретом разглашать информацию. А вечером 20 апреля собирались главные редактора послания.

- Кроме того, наверное, заранее нет смысла оглашать. Президент финальную часть вносит сам. Это уже становится только в момент оглашения, — подчеркнул Песков.

Напомним, 21 апреля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию мероприятия.