Дмитрий Песков о подготовке послания: Никакой тайной работы не велось

Дмитрий Песков рассказал, что во время подготовки послания Путина Федеральному собранию никакой тайной работы не было Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время подготовки послания Владимира Путина Федеральному собранию не велось никакой тайной работы.

- Конечно же никакой тайной работы не велось. Все оставалось до дня оглашения послания. Не будет секретом - был брифинг, но под строгим эмбарго, под запретом раскрывать информацию, — приводит kp.ru слова Дмитрия Пескова в эфире Радио "Комсомольская правда".

Пресс-секретарь рассказал, что был брифинг, но под строгим запретом разглашать информацию. А вечером 20 апреля собирались главные редактора послания.

- Кроме того, наверное, заранее нет смысла оглашать. Президент финальную часть вносит сам. Это уже становится только в момент оглашения, — подчеркнул Песков.

Напомним, 21 апреля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию мероприятия.