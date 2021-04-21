Максим Орешкин заверил, что ресурсы на соцвыплаты из послания Путина найдутся

Владимир Путин пообещал поддержку семьям с детьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время своего обращения к Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал ряд мер социальной поддержки для россиян.

Социальный блок оказался самым объемным в ежегодном обращении. По просьбе президента, к 1 июля в стране следует выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. На выплаты потребуются существенные финансовые ресурсы и, по мнению помощника президента Максима Орешкина, они будут найдены.

- Страна у нас богатая, ресурсы на развитие всегда найдутся, - прокомментировал Максим Орешкин Life.ru.

Он отметил, что Россия - богатая страна, у властей хватит денег на выполнение всех поручений Владимира Путина.

Согласно посланию главы государства от 2021 года, неполные семьи, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет могут рассчитывать на ежемесячные выплаты порядка 5,6 тысяч рублей.

На меры поддержки могут рассчитывать беременные женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Им будут выплачивать 6,3 тысячи рублей.

Родители первоклашек получат на сборы детей в школу по 10 тысяч рублей на ребенка.

Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно будут оплачиваться до 100% от заработка.