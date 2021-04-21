Дмитрий Песков объяснил, почему его доход за 2020 год выше, чем у президента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему его доход за минувший 2020 год оказался выше, чем у президента России Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства рассказал в среду, 21 апреля, в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Не только пресс-секретарь заработал больше, чем президент. Дело в том, что по-разному начисляется зарплата, разные доходы от банковских вкладов, от средств в управлении. У меня есть вклады, от которых я получаю проценты, денежные средства в управлении. Как у государственных служащих у нас сильные ограничения. Мы, например, по закону, не имеем права покупать иностранные акции и облигации, - приводит сайт kp.ru слова Дмитрия Пескова.

Напомним, 16 апреля на официальном сайте Кремля опубликовали декларации доходов президента России и его пресс-секретаря за 2020 год. В соответствии с ним, Владимир Путин в прошлом году заработал 9,99 миллиона рублей, а Дмитрий Песков – более 12,5 миллиона рублей.