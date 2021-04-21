Дмитрий Песков: у президента есть банковские вклады

Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина есть банковские вклады Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у российского лидера Владимира Путина есть банковские вклады.

- У президента есть банковские вклады, — приводит kp.ru слова Дмитрия Пескова в эфире Радио "Комсомольская правда".

Напомним, ранее была опубликована декларация доходов президента России Владимира Путина за 2020 год. Российский лидер за год заработал 9,99 миллиона рублей. Список имущества, задекларированного Путиным, остался без изменений с 2019 года: квартира площадью 77 квадратных метров, гараж площадью 18 квадратных метров, два автомобиля "ГАЗ М21", внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф".

Позже Дмитрий Песков заявил, что Кремль доверяет досконально проверенным декларациям о доходах госслужащих и губернаторов. Он сообщил, что все главы регионов сдают декларации, которые затем проверяются соответствующими ведомствами. Пресс-секретарь добавил, что при необходимости может осуществляться более тщательная проверка.