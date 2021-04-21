Дмитрий Песков: Президент не мечтатель. Он четко понимает, насколько тяжело многим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин трезво оценивает ситуацию и понимает, насколько тяжело многим, именно поэтому вводит большое количество различных мер поддержки и льгот. Об этом в среду, 21 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Президент совсем не мечтатель, он трезво оценивает ситуацию и четко понимает, насколько тяжело многим. Глава государства сказал, что у нас катастрофическая ситуация с демографией, упала рождаемость. И для президента это чрезвычайно важно. И отсюда такое количество мер поддержки, льгот. Никого мечтательства здесь нет, - объяснил пресс-секретарь президента в интервью kp.ru.

Дмитрий Песков отметил, что последовательная линия на оказание помощи нуждающимся нашла свое подтверждение в сегодняшнем послании Владимира Путина Федеральному собранию.

- Это все очень дорогие в бюджетном исполнении меры, но это приоритет для главы государства. Безусловно, хватит средств, это все не с потолка берется. Все эти инициативы они тщательно прорабатываются. И разумеется, не допускается ситуация, когда инициативы приводили бы к разбалансировке бюджета, - добавил представитель Кремля.

Как сообщал сайт kp.ru, в сегодняшнем послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о нескольких новых выплатах для россиян. Так, детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет будет назначена выплата в размере 5 650 рублей ежемесячно, а семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в десять тысяч рублей. Президент также предложил помочь нуждающимся беременным женщинам, выплачивая им по 6 350 рублей в месяц.