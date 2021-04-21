Дмитрий Песков: Россия помогает Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ оказывает помощь Донбассу.

- Россия помогает Донбассу. Люди, которые живут там - героические и несчастные люди. Но почему они несчастные? Они отвергнуты своей Родиной, страной. Это самое страшное, что может произойти. Это люди, которые были под обстрелами танков своей страны. И они небезразличны для России. Россия, вы знаете, делает все что может, чтобы наряду с другими участниками Минской группы для урегулировнии конфликта. Но дело идет очень тяжело, — приводит kp.ru слова Дмитрия Пескова в эфире Радио "Комсомольская правда".