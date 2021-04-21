Песков не знает, когда Путин в последний раз был в полноценном отпуске

Дмитрий Песков не знает, когда Владимир Путин был в полноценном отпуске. Фото: ДРУЖИНИН Алексей/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает, когда российский лидер Владимир Путин был в полноценном отпуске.

- Он в отпуск полноценно не уходит. Он использует какие-то выходные дни, чтобы выскочить в Туву, Бурятию, в те края. Я собственно и не знаю, за многие годы, какого-то периода, когда он уходил в отпуск на неделю, — приводит kp.ru слова Дмитрия Пескова в эфире Радио "Комсомольская правда".

Напомним, в марте 2021 года Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу отдохнули в Сибири. В тайге глава государства и министр катались на вездеходе и совершали пешие прогулки. Также Сергей Шойгу показал российскому лидеру свою мастерскую, где он занимается изготовлением различных поделок из сухой древесины.