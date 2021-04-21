Песков ответил, сколько Путин спал перед посланием Фото: REUTERS

Накануне послания Федеральному собранию Владимир Путин долго работал и, скорее всего, спал меньше четырех часов.

- Этого нельзя исключать, - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио "Комсомольская правда".

- Президент - это огромная ноша. И когда человек готов нести эту ношу, то за него идут голосовать. И он несет ношу изо дня в день, - добавил он.

Напомним, 21 апреля состоялось традиционное послание Путина Федеральному собранию. Его речь длилась 1 час 18 минут. Среди прочего, президент поручил к 1 июля подготовить целостную программу поддержки семей с детьми. Он подчеркнул, что нужно отдельно поддержать неполные семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. Дети из таких семей будут получать выплаты в размере 5 650 рублей в месяц. Но в каждом отдельном регионе суммы будут немного различаться.