Мурашко заявил об увеличении числа пунктов вакцинации от коронавируса

Михаил Мурашко сообщил об увеличении числа пунктов вакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ продолжает увеличиваться.

- Сделать это можно в 5427 стационарных и 1524 мобильных пунктах вакцинации. И их число мы продолжаем расширять. Активное участие граждан в вакцинации является важнейшим условием нашей победы над пандемией, — сообщил министр здравоохранения в разговоре с журналистами.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ стала управляемой. Мурашко рассказал, что был риск наложения эпидемиологического сезона гриппа на пандемию коронавируса, однако были приняты усилия по повышению охвата вакцинации, и в России впервые привились от гриппа более 60% населения.

Также Мурашко заявил, что Минздрав РФ ведет переговоры о завершении процедуры внесения российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения.