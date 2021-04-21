Песков: намерение оппозиции провести незаконные акции не повлияли на послание Путина Федеральному собранию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Призывы и намерения оппозиции провести в регионах России очередные несанкционированные акции протеста никак не сказались на тоне послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в среду, 21 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Это вообще совершенно не связанные явления. Послание было событием, которое во многом определяет судьбу развития нашего государства на грядущий год, в другая субстанция все-таки не имеет отношения к большинству населения России, - объяснил пресс-секретарь российского президента в интервью kp.ru.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне, министерство внутренних дел призвало россиян воздержаться от участия в незаконных несанкционированных акциях. Полиция предупредила граждан, что правонарушители будут задержаны, а также напомнила об ответственности за призывы к незаконным мероприятием, участие в них или вовлечение в них несовершеннолетних.