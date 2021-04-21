Песков рассказал, почему Путин не получает госнаграды

Дмитрий Песков рассказал, почему Путин не получает государственные награды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин не получает государственные награды. Он считает, что в законодательстве России просто не прописан тот, кто может вручить такую награду главе государства.

- Я точно не знаю, но могу лишь предположить, что госнаграда присуждается указом главы государства. Наверное, просто по закону некому присудить награду президенту, — приводит kp.ru слова Дмитрия Пескова в эфире Радио "Комсомольская правда".

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин перед посланием Федеральному Собранию много работал и, скорее всего, спал меньше четырех часов. Он отметил, что быть президентом — это "огромная ноша". По мнению Пескова, Путин готов нести эту "ношу", и именно поэтому россияне голосуют за него на президентских выборах.