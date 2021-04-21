Олег Матыцин заявил, что футбольной Суперлиги уже практически не существует Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Минспорта России Олег Матыцин, что проекта по созданию футбольной Суперлиги уже практически не существует.

- Ее уже, можно сказать, не существует. Это была инициатива отдельных клубов, мы понимаем, какую оценку она получила со стороны Международного олимпийского комитета, ФИФА, УЕФА, нашего Российского футбольного союза, поэтому абсолютно поддерживаю это мнение, — сказал Матыцин журналистам.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Старт проекта был намечен на август 2021 года. В закрытом чемпионате должны были участвовать "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Арсенал", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Барселона", "Реал", "Атлетико".

Однако уже 20 апреля из Суперлиги вышел "Челси". За ним последовал "Манчестер Сити". Далее о своем выходе объявили "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".