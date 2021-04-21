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Политика21 апреля 2021 16:25

Россия высылает 10 американских дипломатов

МИД РФ вручил заместителю посла США ноту об объявлении сотрудников посольства персонами нон-грата
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия объявила 10 американских дипломатов persona non grata

Россия объявила 10 американских дипломатов persona non grata

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел России заместителю посла США вручили ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства персонами нон-грата. Они должны покинуть территорию России до 22 мая, сообщили в ведомстве и добавили, что в ближайшее время последуют новые ответные на введение антироссийских санкций шаги.

- 21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Б.Горман, которому вручена нота об объявлении «persona non grata» 10 сотрудников Посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая сего года, - сказано в заявлении МИД России.