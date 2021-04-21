Михаил Мурашко оценил возможность создания тестов на новые вирусы за четыре дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время послания федеральному собранию Владимир Путин отметил, что российские ученые должны научиться создавать тесты для распознавания новых вирусов за четыре дня.

По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, поручение президента вполне реально к исполнению. Российские ученые готовы не только к производству средств для тестирования, но и вакцины.

- Наши лабораторные службы и производственные предприятия являются высококонкурентными, что в общем и показал 2020 год, - отметил министр здравоохранения в беседе с Life.ru.

Глава медицинского ведомства согласился, что в стране должно быть достаточное количество тест-систем, причем основная их масса должна быть отечественного происхождения.

- Данное направление может развиваться, - заключил министр.

Он отметил, что четыре дня выделено на разработку не случайно. Это связано с технологическими возможностями.

- За такой срок выполняется технология детекции и подготовка непосредственно самой тест-системы. После этого следуют подтверждение специфичности и запуск производства, - заключил министр.

Полную стенограмму обращения Путина к Федеральному собранию можно посмотреть тут.