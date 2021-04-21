В Минпромторге назвали сроки регистрации вакцины "Спутник Лайт"

Минпромторг рассказал, когда зарегистрируют вакцину "Спутник Лайт" Фото: ИВАНОВА Диана

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, когда планируют зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт".

- Мы исходим из того, что в мае месяце, — ответил Мантуров на соответствующий вопрос журналистов.

Министр добавил, что к концу 2021 года можно будет выйти "на объемы производства больше 30 миллионов доз в месяц", уточнив, что это может произойти и раньше этого срока.

Вакцину "Спутник Лайт" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который ранее создал препарат "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия препарата предполагает только одно введение вакцины.

Ранее российское Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что рассчитывает завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавирусной инфекции в июне текущего 2021 года. Данное лекарство вводится интраназально или с помощью ингалятора и останавливает размножение коронавируса в организме человека.