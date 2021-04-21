Песков рассказал, какие темы были самыми значимым для Путина в послании Федеральному Собранию

Песков рассказал, что все предложения Путина в послании тщательно проработаны и не приведут к разбалансировке бюджетов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самой значимой для президента России Владимира Путина частью послания Федеральному Собранию стали предложения, касающиеся непосредственно жизнь россиян, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Путин понимает, "насколько всем тяжело пришлось" во время пандемии коронавируса, и осознаёт важность проблемы снижения доходов россиян.

- В этой связи последовательная линия президента на оказание помощи тем, кто нуждается в первую очередь, нашла, конечно, своё подтверждение в полный рост. <...> Я думаю, что это наиболее важная часть для президента, - заявил Песков в интервью, фрагменты которого публикует сайт KP.ru