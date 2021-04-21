Все 40 приглашенных стран согласились участвовать в саммите Байдена

Все сорок приглашенных стран согласились участвовать в онлайн-саммите США по климату Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все 40 приглашенных стран подтвердили свое участие в онлайн-саммите по климату, который организовали США.

- Я готов подтвердить, что все 40 государств, которые были перечислены в сообщении для СМИ, опубликованном несколько недель назад, подтвердили свое участие, — рассказал американским СМИ высокопоставленный чиновник из американской администрации.

Напомним, саммит по климату пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате. В американских медиа появлялась информация, что во время мероприятия президент США Джо Байден может объявить о новых обязательствах по сокращению выбросов, которые Соединенные Штаты готовы взять на себя.

Ранее Владимир Путин согласился участвовать в саммите по климату. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер "изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата".